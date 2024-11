Gli alberi sono vita, la festa nazionale in via Firenze con studenti e cittadinanza

TERMOLI. In una mattinata davvero affollata di iniziative sulla costa e non solo, spazio alla “Festa nazionale dell’Albero”, a Termoli. E’ stata organizzata dall’assessore all’Ambiente, Silvana Ciciola, che assieme all’amministrazione comunale ha fatto aderire all’edizione 2024.

Per l’occasione è stata organizzata una manifestazione di sensibilizzazione a partire dalle ore 10.30 presso lo “Skate Park” di via Firenze. All’evento sono stati invitati a partecipare gli studenti delle scuole termolesi, le associazioni e i cittadini. Presente anche l'assessore al Bilancio, Michele Cocomazzi.

L’intento era quello di far accrescere tra i più giovani la cultura della sostenibilità ambientale creando i presupposti per un nuovo approccio verso il rispetto delle aree verdi presenti in città, dei parchi. L’amministrazione comunale, già da tempo, è attiva per attivare e sostenere le buone pratiche con comportamenti virtuosi e rispettosi dell’ambiente. Il Comune di Termoli, infatti, si è dotato di un catasto arboreo gestito in ambiente Gis che, al momento, conta circa 8.200 esemplari arborei.

«Questa è stata l'occasione per piantumare alberi, sicuramente per rendere più green la città, ma anche per coinvolgere i ragazzi in pratiche interessanti, assieme al “Dec” del verde urbano, Marco Maio.

Gli studenti hanno appreso informazioni utili, assieme alla piantumazione delle nove nuove essenze, che sono state immediatamente censite», riferisce l’assessore Ciciola, nel percorso di consapevolezza sul patrimonio arboreo comunale che vuole essere condiviso con la cittadinanza e soprattutto le giovani generazioni.