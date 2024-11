Raffiche di vento sostenute sulla costa, l'allerta meteo della protezione civile

TERMOLI. Raffiche sostenute, fino a 74 km/h, come rilevato dalla stazione meteo di Difesa Grande, a Termoli.

Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato anche una serie di allerte meteo per condizioni meteo avverse. In particolare, prevista l'allerta gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico su 9 regioni, tra cui il Molise, con il coinvolgimento di un po' tutto il territorio regionale, nei settori Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro e Litoranea.

Il quadro climatico vede un abbassamento delle temperature.