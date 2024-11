In Molise il tour di “TuttoVaccini": 10 le tappe sul territorio nazionale

CAMPOBASSO. Arriva a Campobasso in P.zza. Vittorio Emanuele, il 23 novembre dalle ore 9.30 alle ore 13.30 il tour della campagna “Tutto Vaccini” promossa da Cittadinanzattiva - in collaborazione con Federfarma e Fimmg - con l’obiettivo di facilitare ai cittadini l’accesso alle vaccinazioni e favorire una scelta consapevole ed informata. “Tutto Vaccini” farà tappa in 10 Regioni italiane: le prime in Campania (Napoli, 26 e 27 ottobre), Veneto (6 novembre a Padova), Sicilia (15 novembre a Palermo) e Molise (23 novembre a Campobasso), si proseguirà poi fra fine 2024 e i primi mesi del 2025 anche con le tappe in Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte e Puglia.

Nelle tappe i farmacisti aderenti all’iniziativa, i medici di base e i volontari di Cittadinanzattiva, incontreranno i cittadini per sensibilizzarli sull'importanza della vaccinazione come strumento di prevenzione e informarli sui diversi vaccini oggi disponibili e i luoghi dove è possibile vaccinarsi. Sarà anche possibile conoscere la piattaforma online www.tuttovaccini.it e ricevere un opuscolo informativo contenente il calendario vaccinale e i link giusti su cui trovare corrette informazioni e fugare il rischio di fake news. I materiali informativi della campagna saranno a disposizione anche nelle farmacie aderenti, così come negli studi dei medici di base aderenti.

“Con questa iniziativa, nata in partnership con Federfarma e FIMMG, vogliamo contribuire a sensibilizzare le persone sull’importanza di tutte le vaccinazioni e renderle facilmente accessibili” – dichiara Valeria Fava, responsabile coordinamento politiche Salute di Cittadinanzattiva.

“Una comunicazione efficace è per i cittadini quel processo di empowerment che, attraverso una informazione chiara e semplice, rende consapevoli di quanto sia importante la propria salute – dichiara Jula Papa , Segretaria Regionale Cittadinanzattiva.

“Iniziativa volta all’informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema delle vaccinazioni, nonché a favorire una scelta consapevole e informata tramite il consiglio di professionisti del settore che saranno presenti – dichiara Roberto Cappella Federfarma Campobasso

“Le vaccinazioni sono presidio fondamentale per la prevenzione di numerose malattie, e il messaggio che questa campagna di sensibilizzazione si prefigge di far arrivare ai cittadini sarà sicuramente di grande aiuto per un approccio consapevole a questa importante pratica a supporto della salute” – dichiara Giovanni Catena Segretario provinciale FIMG Campobasso

“Ancora appaiono troppo basse le coperture vaccinali, specie per gli adulti e gli anziani, ma non mancano criticità territoriali anche nella fascia pediatrica e dell’adolescenza: abbiamo infatti rilevato che l’indicatore sulla copertura vaccinale nei bambini a 24 mesi raggiunge l’biettivo del 95% solo in 14 Regioni, nonostante l’obbligatorietà e per la vaccinazione contro l’HPV siamo al di sotto del 40% sia nelle ragazze sia nei ragazzi. Per quanto riguarda invece la copertura per gli anziani over 65 nella stagione 2023 - 2024 arriviamo appena al 53,3% per l’antinfluenzale, con un trend in calo e solo al 10,3% per gli over 60 nella vaccinazione anti Covid – 19, con profonde disomogeneità regionali. Alla luce anche di questi dati è quanto mai importante attivare percorsi di prossimità insieme a medici e farmacisti, per diffondere la cultura della prevenzione, consolidare messaggi univoci e competenti, informare i cittadini sui loro diritti.”

C’è anche un’altra novità che riguarda TuttoVaccini: è l’aggiornamento del portale web www.tuttovaccini.it con le informazioni sulle campagne vaccinali di tutte le Regioni e sulla normativa nazionale vigente, oltre alle tabelle di tutti i punti vaccinali presenti in ciascuna Regione (indirizzi, recapiti, modalità di accesso, etc.), materiali di approfondimento e un assistente virtuale per chiarimenti e approfondimenti sul tema delle vaccinazioni.