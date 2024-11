Cure innovative, infermieri in arrivo e posti letto pieni in Ostetricia: il percorso di "rinascita"

La conferenza sul nuovo corso di laparoscopia all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. L'avvio di un corso di formazione occasione per fare il punto della situazione sul rafforzamento dell'ospedale San Timoteo, sia nell'ambito del reparto di Ginecologia e Ostetricia, ma non solo.

Stamani, briefing nel blocco operatorio in viale San Francesco, per l'illustrazione dell'attività di laparoscopia, che il dottor Vincenzo Biondelli, primario dallo scorso primo novembre, ha affidato al medico Eric Francescangeli, che ha accolto l'invito a formare il personale in loco.





Presenti nel corso dell'incontro tutti gli operatori, dal direttore sanitario Pierpaolo Oriente e il responsabile Asrem delle professioni sanitarie, Massimo Romanelli, ma anche il primario di Chirurgia generale Angelo Ferrara, infermieri, coordinatori. Tutti a fare squadra.





Un corso che nasce dall'idea di fornire ai colleghi uno strumento per migliorare e perfezionare le basi anatomo-chirurgiche, l'autonomia nelle tecniche operatorie e l'apprendimento dell'uso delle più recenti tecnologie endoscopiche.





Ma nell'ambito di questa conferenza è emerso l'arrivo dei sei nuovi infermieri nel blocco operatorio e negli ultimi giorni, in reparto di Ostetricia tutti i letti occupati.





Il corso si pone come obiettivo fondamentale il trasferimento di tutte quelle conoscenze che non è possibile apprendere se non attraverso l'esperienza pratica formativa sul campo. Pertanto, la finalità è quella di migliorare i percorsi terapeutici per la salute della donna in ogni fase della vita; garantendo anche alle pazienti l'immediato accesso a tale modalità di cura innovativa e minimamente invasiva, con interventi più sicuri, minori tempi di recupero e una significativa riduzione del dolore post-operatorio.