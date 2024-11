Sabato a Termoli la Giornata dei giovani

Domani, sabato 23 novembre 2024, alle 17, nella parrocchia di Santa Maria degli Angeli a Termoli, è in programma la Giornata Mondiale della Gioventù diocesana.

Il programma della Gmg prevede, alle 17, arrivo e accoglienza; alle 17.30 inizio delle attività. Alle 19 veglia dei giovani guidata dal vescovo, Gianfranco De Luca. Alle 20 cena; dalle 21 animazione e dj-set. Un momento per ritrovarsi insieme e celebrare la fede in un clima di festa e amicizia per una straordinaria esperienza ricca di gioia e divertimento. Il tema della Gmg di quest'anno, che come sempre si svolge nella domenica di Cristo Re, sarà "Sperate nel Signore" in vista dell'anno del Giubileo dedicato alla Speranza insieme a Papa Francesco. L'iniziativa diocesana è organizzata in collaborazione con il servizio di Pastorale giovanile, la Caritas (inserita nel programma della Settimana del povero – area Promozione umana integrale) e le parrocchie. Invito aperto a tutti.