Consegnati gli attestati a 35 nuovi apicoltori molisani

CAMPOBASSO. Sabato 16 novembre, presso la sede di Confcooperative Molise a Campobasso, si è svolta la cerimonia di consegna degli attestati a 35 apicoltori che hanno completato con successo il Corso di Formazione in Apicoltura organizzato dal Gruppo Apistico Paritetico Volape in collaborazione con l’Associazione Produttori Apistici Molisani (APAM) e Confcooperative Molise. L’evento ha rappresentato un momento di grande valore per la promozione della formazione, della sostenibilità e dello sviluppo imprenditoriale nel settore apistico, che si conferma strategico per il territorio regionale.

Alla cerimonia hanno partecipato importanti rappresentanti del mondo istituzionale e accademico, tra cui Paolo Spina, Presidente della Camera di Commercio del Molise, Riccardo Terriaca, Presidente di Confcooperative Molise, e Antonio De Cristofaro, docente presso l’Università del Molise. I loro interventi hanno messo in luce l’importanza di percorsi formativi di qualità per rispondere alle sfide economiche e ambientali del territorio, puntando su competenze tecniche e valorizzazione della biodiversità.

Paolo Spina ha sottolineato l’importanza della formazione come pilastro fondamentale per lo sviluppo imprenditoriale e il progresso del territorio. “La formazione è il punto di partenza per costruire il mondo imprenditoriale. Non si nasce imprenditori, lo si diventa. È necessario affiancare alla formazione una corretta informazione: entrambi sono elementi fondamentali per costruire una classe imprenditoriale capace di affrontare le sfide del presente e del futuro”.

Riccardo Terriaca, nel suo intervento, evidenzia l’importanza strategica dell’apicoltura non solo come attività economica, ma come presidio per la tutela del territorio e della biodiversità. "Le api sono sentinelle della biodiversità, ma il loro straordinario ruolo non sarebbe possibile senza gli apicoltori. Questo corso ha dimostrato come competenza e passione possano fare la differenza, formando nuovi apicoltori capaci di essere custodi del nostro ambiente e promotori di un modello sostenibile replicabile anche in altri settori". Terriaca ha inoltre posto l’accento su come l’apicoltura possa diventare un motore per lo sviluppo delle aree interne e marginali del Molise, contribuendo a valorizzare risorse uniche che distinguono il territorio a livello nazionale e internazionale.

La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione sul valore del lavoro degli apicoltori e sulle potenzialità di questo settore per l’intera regione. Non solo un traguardo personale per i 35 neoapicoltori, ma anche un’occasione per dimostrare che formazione e innovazione possono essere strumenti efficaci per affrontare le sfide future, preservare la biodiversità e costruire nuove opportunità imprenditoriali radicate nel rispetto dell’ambiente e delle tradizioni locali.

Il Gruppo Apistico Paritetico Volape è un'associazione che promuove, a livello territoriale, la formazione e lo sviluppo dell'apicoltura, con un focus sull'innovazione sostenibile e la valorizzazione della biodiversità. L’associazione si impegna a fornire ai professionisti del settore gli strumenti necessari per affrontare le sfide del mercato e migliorare la qualità del lavoro apistico, offre corsi di formazione specialistica per apicoltori e sostiene iniziative di sensibilizzazione ambientale legate al ruolo delle api come guardiane della biodiversità. Grazie alla collaborazione con diverse realtà locali, Volape si afferma come punto di riferimento per un’apicoltura che guarda alla sostenibilità e allo sviluppo rurale.