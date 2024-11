Una staminale per Emma, la campagna di raccolti fondi per coltivare la speranza

Una staminale per Emma

CAMPOMARINO. Quasi 18mila euro raccolti per Emma, a metà dell'obiettivo lanciano sulla piattaforma GoFundMe.

Emma ha sei anni e vive in Molise. Circondata dall'affetto di mamma Roberta, papà Costanzo e di un fratellino amorevole e turbolento di nome Achille, loro vivono a Campomarino.

«All'apparenza potrebbe sembrare una famiglia come tante, ma quando Emma aveva solo poco più di venti giorni, le loro vite sono state stravolte da una meningoencefalite che ha messo tutti a durissima prova.

Le speranze di sopravvivere erano poche. Ma dopo lunghi giorni di terapia intensiva e ricovero, Emma è riuscita finalmente ad uscire dall'ospedale ed è iniziato un lunghissimo percorso fatto di ogni tipo di terapia. Queste hanno consentito ad Emma di raggiungere quelli che per noi potrebbero sembrare dei piccoli traguardi, ma che per lei sono vere e proprie conquiste.

Oggi Emma, infatti, è in grado di camminare, correre e vi assicuriamo che non lo fa solo su un tapis roulant. Si arrampica un po’ ovunque. Ed ha persino imparato a stare a galla e a nuotare. Anzi, potremmo quasi dire che l'acqua sia il suo habitat naturale.

Emma poi ha imparato a masticare da sola e a mangiare. Tutte cose che, quando Emma era ricoverata sembravano impossibili. Eppure, eccola qui. Il percorso da fare però, è ancora molto lungo.

Infatti, i danni cerebrali causati ad Emma le provocano una grandissima difficoltà nel comunicare o addirittura nel manifestare quelli che per lei sono bisogni primari. Tutto questo causa ad Emma una grandissima frustrazione che spesso sfocia in comportamenti autolesionistici. Ma mamma Roberta e papà Costanzo non si sono arresi e dopo lunghe ricerche sono riusciti a trovare una clinica all'estero che tratta i danni cerebrali tramite infusioni di cellule staminali.

I costi sono elevati e la cura sperimentale potrebbe fallire. Oppure funzionale e garantire ad Emma una qualità di vita migliore. Non ci resta quindi che augurare un grossissimo in bocca al lupo ad Emma. E chi di noi desidera darle un piccolo supporto può fare una donazione per la campagna di raccolta fondi nata per sostenere le tante spese mediche di questo viaggio della speranza».