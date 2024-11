Contrastare la proliferazione delle vespe invasive: a Termoli gli esperti a confronto

TERMOLI. Chi segue soprattutto canali social dove vengono pubblicati video, come TikTok o YouTube, ma anche Instagram e Facebook, spesso si imbatte in contenuti che parlano di vespe invasive, o la "Orientalis" o la "Velutina". Esemplari che mettono a rischio la sopravvivenza delle api.

Col patrocinio del Comune di Termoli, l'Aram (Associazione regionale apicoltori del Molise) propone questa mattina un evento aperto a tutti, per riconoscere e combattere il pericolo, attraverso strategia di riconoscimento e prevenzione. Incontro ospitato in sala consiliare per conoscere e prevenire.

Stefano Fenucci (tecnico apistico Toscanamiele-Unaapi) tratterà delle strategie di monitoraggio sulla vespa "Velutina"; Carmine Tammaro, invece, farà il report sulla "Orientalis" in Campania, da dove proviene (associazione Apas), analizzando i metodi di trappolaggio.