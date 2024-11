La violenza contro le donne non è solo un fatto privato

TERMOLI. La giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, è un momento di riflessione che ci invita a confrontarci con una realtà dolorosa e persistente. Ogni anno, in Italia e nel mondo, migliaia di donne sono vittime di abusi fisici, psicologici e sessuali. La violenza di genere, sebbene ampiamente riconosciuta come un crimine, continua a essere una tragedia quotidiana, con femminicidi che si susseguono senza sosta. Nel 2024, nonostante gli sforzi delle istituzioni e delle associazioni, i numeri rimangono preoccupanti. Ogni tre giorni una donna viene uccisa in Italia, vittima di un femminicidio. Queste morti sono spesso la punta dell'iceberg di una violenza che ha radici in una cultura patriarcale, in cui le donne sono viste come proprietà o come essere inferiori rispetto agli uomini. Non è un fenomeno circoscritto a una classe sociale o a determinate aree geografiche: la violenza contro le donne è un problema strutturale che tocca tutti i settori della società. A fronte di questa realtà, le iniziative di sensibilizzazione e di mobilitazione si fanno sempre più urgenti.

Oltre alle manifestazioni, c'è un impegno crescente da parte delle istituzioni, con misure legali e pratiche per proteggere le vittime e prevenire i crimini. Tra queste, l'introduzione di strumenti come i braccialetti elettronici per i maltrattanti e il rafforzamento dei servizi di assistenza alle donne in difficoltà sono segni concreti di un cambiamento. Tuttavia, non basta: la vera trasformazione deve avvenire a livello culturale, attraverso l'educazione alla parità e al rispetto sin dalla giovane età. L'aumento delle segnalazioni al numero antiviolenza 1522, che nel 2024 ha visto un’impennata nelle chiamate, testimonia da un lato la crescente consapevolezza delle donne rispetto alla violenza subita, ma dall'altro la necessità di una rete di supporto che sappia rispondere in modo efficace. È fondamentale che il 25 novembre non sia solo una giornata di commemorazione delle vittime, ma un’opportunità per lanciare un messaggio forte di impegno e cambiamento. La violenza contro le donne non deve essere mai più tollerata, e il percorso verso la sua eradicazione è un compito collettivo, che coinvolge ogni persona e ogni settore della società. Solo unendo le forze, nella consapevolezza che ogni donna ha diritto a vivere una vita libera dalla violenza, possiamo sperare di interrompere questo ciclo di sofferenza e morte.

La violenza contro le donne non può più essere giustificata, né minimizzata. Non possiamo continuare a sentire frasi come "era un bravo ragazzo" o "è stato un raptus". Questi tentativi di dare una spiegazione a un gesto che non ha alcuna giustificazione altro non fanno che alimentare il silenzio su un problema che deve essere affrontato alla radice: la cultura della sopraffazione. Il femminicidio, così come ogni forma di violenza, non è un "delitto passionale" ma un atto di potere, un atto razionale, calcolato, dove la violenza è una risposta alla paura di perdere il controllo, alla frustrazione di non accettare un rifiuto. Non basta un'educazione che indichi alle donne come riconoscere una relazione tossica. È urgente, come mai prima d'ora, insegnare agli uomini a essere uomini. Uomini che non vedono nella donna un oggetto da possedere, ma una persona da rispettare.

La violenza contro le donne non è solo un fatto privato. È un problema che riguarda tutta la società. La famiglia dell’aguzzino, spesso assente nel riconoscere la propria responsabilità, si trova a dover convivere con la vergogna, mentre quella della vittima deve fare i conti con il dolore straziante di una perdita che non può essere mai colmata. La società, però, è complice quando giustifica o minimizza questi atti. Un "bravo ragazzo" che diventa una bestia non è solo una contraddizione, è una trappola in cui ci siamo cacciati, condizionati da stereotipi che relegano la donna a ruolo di subalterna, di "bene" da proteggere o controllare.

È ora di smettere di difendere l'indifendibile, di tacere o fare finta che certe cose siano "normali". L’educazione sessuale nelle scuole non è un'opzione, è una necessità urgente. Insegnare sin da piccoli che l'amore non è possesso, che una donna non è un corpo da usare a piacimento, che un no va rispettato, è il solo modo per costruire una generazione consapevole e rispettosa. L'alternativa è continuare a vedere donne uccise, ferite, ridotte al silenzio. Non serve più fare una manifestazione il 25 novembre per ricordare le vittime, se poi ogni giorno continuiamo a guardare dall'altra parte, a normalizzare la violenza. La certezza della pena deve diventare una realtà, non una promessa vaga. Chi uccide, premedita, ed è pienamente consapevole di ciò che fa. Non possiamo permettere che il "bravo ragazzo" che commette questi crimini venga trattato con comprensione. Non ci sono scuse.

In una società che si definisce civile, non possiamo più tollerare che le donne siano costrette a chiedere permesso per vivere la propria vita. Non vogliamo più giustificazioni, non vogliamo più attese, non vogliamo più vittime.

Nel 2024, in Italia, sono stati registrati 49 femminicidi nel primo semestre dell'anno, di cui 44 in ambito familiare o affettivo. Di questi, ben 24 donne sono state uccise da partner o ex-partner. Sebbene il numero totale degli omicidi volontari sia leggermente diminuito rispetto agli anni precedenti, la violenza di genere rimane un fenomeno allarmante, con il 2023 che ha visto comunque 117 vittime femminili, in calo rispetto ai 130 casi del 2022​. Questo tipo di violenza non riguarda solo i femminicidi, ma si estende anche a maltrattamenti, atti persecutori, violenze sessuali e altri reati che colpiscono le donne, spesso nell’ambito domestico e familiare. La percezione crescente del fenomeno in Italia è accompagnata da un incremento delle segnalazioni di reati, come atti persecutori (+18%) e maltrattamenti (+23%)​. Inoltre, i dati evidenziano la continua necessità di politiche educative efficaci, come quella di sensibilizzare le nuove generazioni, attraverso l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, per contrastare gli stereotipi e i comportamenti violenti che alimentano la cultura del possesso nelle relazioni. Nonostante gli sforzi legislativi, come il Codice Rosso, la strada per fermare la violenza sulle donne è ancora lunga e il cambiamento culturale fondamentale.