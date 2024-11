Quasi 4 quintali di rifiuti rimossi dai volontari a Termoli e Campomarino

TERMOLI-CAMPOMARINO. Decine e decine i volontari di ogni età che ieri mattina hanno promosso le pulizie ambientali sia a Termoli che a Campomarino, rispondendo all’appello lanciato dall’associazione Plastic Free Onlus.

Una campagna inserita nell’ambito della “Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (Serr)”, iniziativa volta a promuovere la realizzazione di azioni di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti tramite una campagna di comunicazione ambientale che intende promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità di ridurli drasticamente.

L’accento è quindi sulla prevenzione dei rifiuti e ogni azione della Serr mostra come ogni attore della società – compresi i singoli cittadini – possa, in modo creativo, contribuire a ridurre i rifiuti in prima persona e a comunicare questo messaggio agli altri.

A Termoli, come ci ha riferito la referente Gilda Di Tommaso, sul posto assieme a Maria Marcellusi e Barbara Manuele, sono stati rimossi circa 135 chili di rifiuti, più vari ingombranti, nell’area di piazza Giovanni Paolo II (dove però è stata portata via una borsa di attrezzi), col contributo degli alunni dell’istituto comprensivo “Oddo Bernacchia” e dell’ufficio Europe Direct.

A Campomarino lido si è svolta una passeggiata ecologica organizzata, coordinata di referenti Giuliano Quacquaruccio e Francesca Iorio

Tolti dall’ambiente 230 chili di rifiuti tra plastica, vetro, mozziconi e altro.

«Plastic Free continua la sua battaglia e cioè quella di sensibilizzare i cittadini al rispetto per l'ambiente».

Giuliano e Francesca ringraziano tutti i volontari che hanno partecipato, l'associazione City Angels di Campomarino, Luigi De Matteis, la ditta Cantoro e l'amministrazione comunale.

