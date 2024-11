Verso il "25 novembre": «Invito gli studenti a riflettere sul significato profondo della giornata»

CAMPOBASSO. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre ha diffuso un messaggio la direttrice dell’Usr Molise, Maria Chimisso, rivolgendosi alla comunità scolastica regionale.

«In occasione della “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, desidero rivolgermi a voi, studenti, docenti, famiglie e a tutti coloro che ogni giorno vivono e contribuiscono alla crescita delle nostre scuole, per riaffermare insieme il valore irrinunciabile della dignità umana e il diritto di ogni persona a vivere libera dalla paura, dalla violenza e dalla discriminazione.

La scuola ha il compito di essere presidio di cultura e di conoscenza, strumenti essenziali per combattere ogni forma di pregiudizio e di abuso. È proprio attraverso l’educazione che possiamo insegnare il rispetto reciproco, riconoscere il valore della diversità e promuovere una società in cui nessuno sia vittima di soprusi o disuguaglianze. Come Comunità scolastica abbiamo a disposizione diversi strumenti - che uniti alla passione, alla professionalità e alle competenze dei nostri docenti ed educatori - possono fare la differenza nel contrastare questo fenomeno, sempre più diffuso anche a livello internazionale. Penso, ad esempio, alle nuove Linee guida sull’Educazione civica che dedicano uno spazio importante al contrasto della violenza di genere.

Invito gli studenti a riflettere sul significato profondo di questa giornata, che ci chiede di essere protagonisti di un cambiamento culturale necessario. Ai docenti e alle famiglie chiedo di continuare a sostenere e orientare i nostri giovani verso una cultura di pace e giustizia, in cui il dialogo e la solidarietà prevalgano sull’indifferenza e sulla violenza. Il nostro impegno quotidiano deve essere quello di costruire, anche insieme a tutte le altre Istituzioni e agli attori protagonisti del nostro territorio, una società in cui la parità di genere sia un valore condiviso, tutelato e vissuto. Non c’è spazio per la violenza in una comunità che riconosce la forza della conoscenza come chiave per un futuro migliore.

A tutte le donne e a tutte le persone che vivono questo dramma. Vogliamo far sentire la nostra vicinanza e il nostro supporto. Siamo con voi. Con stima e affetto».