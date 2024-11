Lungomare Nord: mercoledì flusso idrico sospeso

TERMOLI. Acea Molise rende noto che per lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, mercoledì 27 novembre 2024 dalle ore 8 alle ore 14 si potrebbero verificare abbassamenti di pressione con possibile mancanza d'acqua in alcune zone del Comune di Termoli.

In particolare le zone interessate sono le seguenti: via Cristoforo Colombo, civici dal n. 53 al 69 e dal civico 50 al 140; via Amerigo Vespucci

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 098 599.

Acea Molise si scusa per il disagio.