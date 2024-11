Gianmarco "Skaate" Parente: il talento termolese sulla ribalta di "Amici"

TERMOLI. Nel programma pomeridiano domenicale di ieri, ad Amici di Maria De Filippi, disputata una sfida per l'accesso alla scuola più prestigiosa d’Italia per giovani talenti.

Tra i protagonisti c’era anche un ragazzo di Termoli, già noto nel panorama musicale locale: Gianmarco Parente, in arte Skaate.

Skaate non è un nome nuovo per chi segue la musica emergente. Con diversi brani all’attivo e un percorso artistico promettente, si è fatto notare grazie a dischi come "Ali di Carta "suo primo successo o "Bordernight,: "NFPM e "Hydra" che abbiamo avuto il piacere di ascoltare sempre in anteprima.

Di Gianmarco, intervistato su Termolionline, fu evidente che avrebbe fatto strada, e così è stato.

Nella sfida di ieri, Skaate ha affrontato Wybes, un altro studente già nella scuola, e purtroppo non è riuscito a conquistare il banco. Ma un risultato simile non sminuisce affatto il suo valore artistico. Skaate ha grinta, talento e una passione che lo spingeranno lontano, a prescindere da questa tappa.

Con il suo nuovo singolo, Sottozero, sta già dimostrando di avere le carte in regola per lasciare il segno. Il brano spacca e conferma la maturità artistica di un ragazzo che non si arrenderà facilmente. Un banco ad Amici può essere importante, ma non rappresenta l’unico passaporto per il successo.

Skaate è uno di quei talenti che riescono a distinguersi, con o senza una vetrina televisiva. Termoli può essere orgogliosa di lui, e siamo certi che sentiremo ancora parlare di Gianmarco Parente nel panorama musicale italiano.