Segnali positivi per la sanità molisana: 53 adesioni al concorso anestesisti e rianimatori

MOLISE. I recenti dati sulle adesioni al concorso indetto dall'Asrem rappresentano un segnale positivo per il futuro della sanità pubblica nella regione. L’iniziativa, volta all’assunzione di 11 specialisti in Anestesia e Rianimazione a tempo indeterminato, ha raccolto un totale di 53 candidature, suddivise tra 7 medici già specializzati e 46 specializzandi.

Questo risultato evidenzia un buon livello di interesse da parte del personale medico, nonostante le difficoltà strutturali e organizzative che spesso caratterizzano le aree meno centrali del sistema sanitario nazionale. La possibilità per gli specializzandi di essere inseriti in una graduatoria separata conferma un approccio proattivo dell'ASREM nel coinvolgere e attrarre anche professionisti in formazione, un segnale importante per contrastare la carenza cronica di personale medico in settori critici come Anestesia e Rianimazione.

Numeri incoraggianti, qualcosa si muove.