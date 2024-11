L'epopea della Fiat rivive nelle iniziative dei soci Ugaf

L'epopea della Fiat rivive nelle iniziative dei soci Ugaf: intervista ad Amerigo Di Giulio

TERMOLI. In un quadro di totale incertezza, dove preoccupazioni e timori ormai hanno preso il sopravvento su certezze che si ritenevano ineludibili, non resta che guardare al passato, per restare orgogliosi quanto sia stato fatto per avviare allo sviluppo il territorio.

Lo facciamo assieme ai soci dell’Ugaf, l'associazione seniores Aziende Fiat Gruppo di Termoli.

Nel mese di novembre il direttivo dell'associazione ha organizzato il tradizionale appuntamento annuale con i soci.

L'evento costituto dalla santa messa in suffragio dei ex-dipendenti celebrata sabato 16 novembre presso la chiesa del Crocifisso e dal pranzo sociale a Montenero, dove i soci partecipanti, essendo molto numerosi, hanno festeggiato con le loro famiglie in due turni i tenutisi rispettivamente il 16 e il 24 novembre. Il presidente Ugaf di Termoli, Amerigo Di Giulio, e i suoi collaboratori hanno dato il benvenuto ai tanti colleghi intervenuti all'evento, dopo i saluti, hanno voluto ricordare i colleghi defunti con un minuto di raccoglimento, dopo il discorso ufficiale il presidente insieme al suo direttivo ha dato il via ai festeggiati.

Momenti di allegria, saluti di vecchi amici ritrovati, racconti di aneddoti consumati presso lo stabilimento Fiat di Termoli o lo stabilimento di Torino.

Racconti familiari si intrecciano con racconti della storia dell'auto italiana.

Molti sono gli ex dipendenti Fiat che hanno trascorso periodi più o meno lunghi, anche con le famiglie, nel capoluogo piemontese.

I soci Ugaf a tavola, tra una porta e l'altra, hanno ricordato episodi che hanno segnato la storia dello stabilimento termolese oltre a ricordare a figura carismatica dell'avvocato Gianni Agnelli.

La Fiat di Termoli ha contribuito al cambiamento dell'economia della nostra regione, una realtà agricola che vedeva la realizzazione dello stabilimento Fiat a Termoli.

Il lontano 13 gennaio 1972 nasceva ufficialmente lo stabilimento, oggi Stellantis, con la posa della prima pietra nella zona di Rivolta del Re a Pantano Basso. La produzione poi ebbe inizio nel 1973.

Un momento indimenticabile per il Molise, infatti in quegli anni si ultimarono importanti infrastrutture fondamentali per lo stabilimento del basso Molise come l'invaso della diga del Liscione a Guardialfiera e la direttrice strada statale 647 Fondo Valle del Biferno. I dipendenti dello stabilimento di Termoli in pochissimi anni, con la loro professionalità, seppero conquistare l'ammirazione e stima dei vertici Fiat nazionali.

Era l’unica realtà produttiva dove veniva prodotto un motore ogni 18 secondi. Uno stabilimento quello di Termoli che ha contribuito in modo significativo quale volano dell'economia non solo regionale.

Nel 1985 la nascita dello stabilimento di Termoli 3 e la produzione del motore Fire, fu un evento importante e all’inaugurazione di quegli impianti furono presenti il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, e l’avvocato Giovanni Agnelli, presidente della Fiat.

Una produzione durata fino al 2019 (con circa 23 milioni di Fire prodotti), dando la possibilità a nuovi investimenti.

Oggi a causa dei cambiamenti climatici lo stabilimento è al centro di nuovi progetti e forti investimenti ma anche di tante preoccupazioni per il futuro perché stende a partire la Gigafactory che dovrebbe sostituire la produzione del motore endotermico con la produzione di batterie per l'auto elettrica.

La realtà Ugaf dinamica con i suoi oltre mille soci prossimamente sarà impegnata in altri eventi come la consegna dei panettoni a Termoli e San Salvo ai soci ultra settantenni.

Il presidente si è complimentato con tutti per la riuscita della festa e ha voluto fare gli auguri ai soci Frau Francesca vedova Rosingana che ha compiuto 90 anni e al socio Carlo Luigi Ugo Consalvo di Lupara che ha compiuto 91 anni ed splendida forme ha allietato la sala con una sua canzone.

Il direttivo è già a lavoro per l'evento clou del 2025 la cerimonia dei 50 anni dell'associazione Ugaf a Termoli.

La comunità degli ex dipendenti Fiat di Termoli e fiera per il lavoro che tutti hanno svolto negli anni, i successi che hanno conseguito e fatto registrare all'Azienda e allo Stato.

Il loro senso di appartenenza all'associazione Seniores Fiat, che in qualche modo li fa sentire ancora legati allo Stabilimento, sono parte di quella umanità orgogliosa del lavoro che a chiare lettere ha contribuito a scrivere, insieme ad una classe dirigente lungimirante dell'epoca, la storia economica ed industriale del nostro Molise.

Giuseppe Alabastro

Galleria fotografica