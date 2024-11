Si rinvia il Consiglio regionale, urge la derattizzazione a Palazzo D'Aimmo

CAMPOBASSO. Sarebbe stata la scoperta di una colonia di topi la causa del rinvio del Consiglio regionale disposta oggi pomeriggio dal presidente dell'assise di Palazzo D'Aimmo, Quintino Pallante.

"Il Presidente Quintino Pallante per contingenti ragioni logistiche ha disposto, sentita la Conferenza Capigruppo riunita nel primo pomeriggio di oggi, l’annullamento della convocazione della seduta del Consiglio regionale prevista per domani, martedì 26 novembre, e ha fissato una nuova adunanza dell’Assise, in modalità telematica, per venerdì 29 novembre alle ore 10", recita il comunicato ufficiale.

Ma nei corridoi dell'emiciclo si è sparsa voce circa la presenza di roditori, che hanno reso necessario la disinfestazione.