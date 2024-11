Ricostruzione post sisma 2018, proroga di un anno nella Manovra di bilancio

BASSO MOLISE. La manovra di Bilancio che dovrà essere approvata in Parlamento contiene anche la proroga dello stato di emergenza relativo alla ricostruzione post sisma per gli eventi tellurici del 2018, che ha visto le scosse provocare danni in 21 Comuni, compresi nel cosiddetto cratere, quasi tutti in basso Molise.

Il disegno di legge istituisce, nello stato di previsione del Mef, un apposito fondo destinando al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, con una dotazione iniziale di 1.500 milioni per l’anno 2027 e di 1.300 milioni a decorrere dal 2028 (art. 92). La titolarità del Fondo è posta in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne determinerà il riparto con decreto da adottare su proposta del capo del dipartimento Casa Italia, di concerto con il Mef. La misura contribuisce a razionalizzare l’azione del Governo in materia di ricostruzione.

Al riguardo, anche considerando il differimento al 2027 dell’operatività del Fondo, si segnala l’opportunità di coordinare la disciplina con quanto previsto dal Disegno di legge, attualmente in discussione alla Camera, che introduce una Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. Inoltre, come anticipato in premessa, tale azione andrebbe inquadrata nel contesto più ampio degli investimenti pubblici sul territorio, nonché introducendo misure a supporto degli investimenti delle imprese in prevenzione e messa in sicurezza degli impianti per aumentare i livelli di resilienza rispetto alle calamità naturali.

È quindi indispensabile prorogare il termine di entrata in vigore dell’obbligo, attualmente fissato al 1° gennaio 2025.

In merito agli eventi sismici che hanno interessato, rispettivamente, la provincia di Campobasso (e la Città metropolitana di Catania nel 2018), il ddl proroga al 31 dicembre 2025 la gestione commissariale e individua ulteriori risorse per 4,5 milioni di euro.

Ricordiamo come il commissario straordinario è l'attuale presidente della Regione, Francesco Roberti.