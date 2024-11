Doppio slalom in via Maratona: soste selvagge e saltano le corse del trasporto urbano

TERMOLI. Doppio slalom in via Maratona. Non rievochiamo una versione in sala termolese del programma televisivo che visse sulle conduzioni di Corrado Tedeschi e Paolo Bonolis, ormai alcuni decenni fa su Mediaset.

Ma descriviamo quello che solitamente accade nella zona del mercato settimanale del martedì, a Termoli.

Traffico pressoché bloccato per una mezz'oretta a causa delle soste selvagge, con inevitabile ingorgo che ha impedito il transito di uno degli autobus urbani, che ha dovuto saltare il giro, con ovvio disagio per gli utenti.

Ricordiamo che per simili circostanze in via Duca degli Abruzzi Gtm e Comune hanno dovuto modificare persino il tracciato della 1/, certo non è possibile escludere tutte le strade dove gli automobilisti si mostrano così indisciplinati.

Chiaramente, il martedì è un giorno particolare nel quartiere Sant'Alfonso, così sarebbe opportuno rinvigorire i controlli, perché se un servizio pubblico, come il trasporto locale, deve scontare quanto avvenuto oggi, il disservizio è intollerabile, se causato da chi trasgredisce alle norme del codice della strada.