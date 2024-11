Istituto Achille Pace: Carabinieri della Biodiversità incontrano gli studenti

TERMOLI. Giornata Nazionale degli Alberi: doppio evento all’Istituto Achille Pace di Termoli per sensibilizzare gli alunni al rispetto dell’ambiente.

Momenti pieni di entusiasmo all’Istituto comprensivo “Achille Pace” di Termoli, dove in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi sono state organizzate diverse iniziative. I piccoli alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola primaria del plesso di Difesa Grande hanno vissuto un’esperienza unica e coinvolgente grazie all’incontro con i Carabinieri della Biodiversità, che ogni giorno si impegnano per proteggere la fauna, la flora e l’ambiente in generale. Attraverso racconti, immagini e attività interattive, i bambini hanno approfondito importanti tematiche legate alla tutela della natura, prendendo coscienza del valore di ogni singolo gesto per il futuro del pianeta. Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo, realizzando bellissimi lavoretti di classe sul tema dell’albero. L’incontro rientra nel progetto Eco-Schools curato dalla docente Francesca Iannone.

La Giornata Nazionale degli Alberi è stata celebrata anche alla scuola dell’infanzia del plesso di via Po, dove dallo scorso anno le insegnanti portano avanti il progetto “Una finestra sul mondo per scoprire e creare”, iniziato con la realizzazione di un orto e proseguito con la piantumazione di diverse specie, e di un nuovo albero in collaborazione con l’amministrazione comunale di Termoli. L’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola, infatti, ha partecipato alla sistemazione di un ciliegio, che va ad arricchire la biodiversità del giardino, dove sono già presenti diverse specie, come il melograno, l’ulivo. I piccoli alunni dell’Infanzia hanno incontrato anche i volontari dell’associazione “Più alberi” che con il loro lavoro di promozione, divulgazione e cura del verde cittadino svolgono un prezioso contributo nella comunità. Hanno fatto conoscere ai piccoli alunni le foglie e i frutti di tutti gli alberi del giardino, coinvolgendo i bambini in attività creative, con la realizzazione anche di un mandala con foglie dai caldi calori autunnali. A ogni albero è stata inoltre assegnata un’etichetta di legno con il nome della specie. Si è trattata di una vera e propria festa dei bambini, in cui i piccoli hanno compreso che il rispetto della natura parte proprio da loro, dalla cura e dal rispetto per l’ambiente, che significa anche cura e rispetto verso se stessi e verso la comunità.

Ad entrambe le iniziative ha partecipato la dirigente, Luana Occhionero, sottolineando l’importanza di promuovere iniziative educative che sensibilizzino i più giovani sul rispetto dell’ambiente e sull’adozione di buone pratiche nella vita quotidiana.

Il futuro si coltiva oggi, piantando radici profonde nel cuore dei bambini.

