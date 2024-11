Polizie locali italiane a Termoli per discutere di riforme e formazione degli agenti

TERMOLI. Ormai è una consuetudine, quella di organizzare a Termoli un convegno di portata nazionale sui temi della Polizia locale, come sempre al Martur Resort, per iniziativa dell’AmoPol Molise. E’ in programma venerdì prossimo, 29 novembre, dalle 8.30. Interverranno, sui temi di polizia ambientale e amministrativa, il comandante della Polizia locale di Termoli, Pietro Cappella, il sindaco Nico Balice, gli assessori Michele Cocomazzi e Silvana Ciciola.

Relazioni sulla riforma del corpo, con Ivano Leo, presidente nazionale A-Pl; Domenico Esposito (AmoPol), il presidente della Giunta regionale, Francesco Roberti e il senatore Costanzo Della Porta.

Focus su degrado urbano e veicoli fuori uso con Alessandro Corrias, comandante della Polizia locale a Macomer, comune del nuorese, in Sardegna.

La sessione pomeridiana sulla polizia amministrativa è affidata a Christian Ciurlia, con un ampio spettro di argomenti, visto il ruolo di docente della scuola romana della Polizia locale. Controlli e suolo pubblico, oltre alla questione degli spettacoli e la somministrazione di bevande alcoliche.

Al momento, gli iscritti sono già 150, provenienti da Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.