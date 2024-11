Nodo rifiuti nel borgo, incontro coi commercianti

TERMOLI. Prosegue la serie di incontri voluti dall’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola per verificare le problematiche inerenti alla raccolta differenziata dei rifiuti che interessano le varie zone della città.

In mattinata l’assessore Ciciola, unitamente al Dec del servizio Daniele Del Ciotto, Venturino Liberato di Rieco Sud e le guardie ecologiche del Congeav ha incontrato i commercianti del borgo vecchio dove da sempre sussistono varie problematiche rispetto alla raccolta differenziata che si evidenziano specialmente nei mesi estivi quando la popolazione in quella zona della città cresce in modo esponenziale.

Durante l’incontro, che è stato voluto proprio per affrontare per tempo la problematica, sono state ipotizzate diverse soluzioni tra le parti che si sono aggiornate ad un prossimo futuro.

L’assessore Ciciola ha infatti chiesto che, prossimamente, siano presentati eventuali progetti di modifica e idee da apportare al servizio di raccolta differenziata al fine di decidere poi tutti insieme quale potrebbe essere la soluzione migliore.