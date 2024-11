Una diretta sorprendente, Geo proietta il bosco Fantine nel pomeriggio di Rai Tre

CAMPOMARINO. Tra i programmi che meglio promuovono il territorio italiano nelle sue peculiarità, da 40 anni, perché andò in onda per la prima volta nel 1984, c'è sicuramente Geo e tante sono state le puntate che hanno trattato il Molise, sia sulla costa che dall'hinterland.

A condurlo, Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi. Servizi e reportage con la dovizia di particolare che raramente si vedono nella frenesia dell'epoca social e oggi, a sorpresa per gli spettatori, certo non per chi l'ha organizzata, c'è stata la diretta dal bosco Fantine di Campomarino, dove ha sede il Cea, centro di educazione ambientale gestito dall'associazione Ambiente Basso Molise.

Una gradita vetrina, col presidente Luigi Lucchese e altri soci, tra cui Oscar De Lena, che hanno saputo mostrare il volto della biodiversità nostrana nel pomeriggio di Rai Tre, in collegamento con Sveva Sagramola, dieci minuti di diretta tra orto sociale e l'area di pregio quasi sul confine con la Puglia.

«Una esperienza particolare, poiché proprio in diretta abbiamo piantumato una quercia con nome Geo», ci ha riferito Lucchese.

