In Consiglio dibattito su Tassa di soggiorno e Imu, passa regolamento su cimitero per animali

TERMOLI. Quasi un match da 90 minuti, con in zona Cesarini un battibecco politico sulla vertenza Stellantis, quello andato in scema stamani, da poco prima delle 9 alle 10.25, in Consiglio comunale.

Molti i consiglieri collegati in streaming, con la sala un po' sguarnita, ma il sistema misto permette anche questo.

Numerosi gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, tutte proposte provenienti dalla struttura e dalle precedenti sedute di commissione.

Lavori coodinati dal presidente Annibale Ciarniello, con accanto il segretario comunale Adele Santagata, alla seconda uscita in assise civica. In primis, provvedimenti di bilancio, compresa l’estinzione anticipata di mutui concesso da Cassa Depositi e Prestiti Spa.

Sull'approvazione del regolamento per l’istituzione e l’applicazione dell’imposta di soggiorno 2025 botta e risposta tra Manuela Vigilante e Giuseppe Mottola, quindi Oscar Scurti, su questioni legate proprio ai lavori di commissione, di carattere formale. Intervenuto anche l'assessore al Turismo, Michele Barile. identico percorso per l’Imu, dove ai rilievi di minoranza, sempre con la Vigilante e l'assessore Michele Cocomazzi. Non sono mancati riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Unanimi le approvazioni sul nuovo regolamento di polizia mortuaria e quello per il cimitero degli animali d’affezione, che si attende da tempo, sottolineate da Giuseppe Spezzano. Infine, via libera a una convenzione sul segretariato comunale tra Tavenna e Termoli

