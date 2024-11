«La crisi idrica è una questione meridionale», piccoli comuni si rivolgono a Mastella

MOLISE. Il Coordinamento dei Piccoli Comuni italiani lancia un appello urgente alle Regioni Puglia, Molise, Campania e Basilicata per affrontare con determinazione la crescente emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio intere comunità del Mezzogiorno.

"La crisi idrica è ormai una vera e propria questione meridionale che necessita di soluzioni coordinate e interventi straordinari - dichiara Virgilio Caivano, Portavoce del Coordinamento Piccoli Comuni - Per questo motivo, chiediamo che il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si faccia promotore di una Conferenza interregionale da tenersi proprio a Benevento".

La proposta di convocazione della conferenza nasce dal riconoscimento del ruolo istituzionale e della lunga esperienza politica nazionale di Mastella, considerato una figura di raccordo capace di unire le diverse anime politiche e amministrative del Sud.

"Le Regioni hanno un bisogno urgente di una sponda concreta da parte del Governo nazionale e di un dialogo costruttivo con l’Unione Europea per affrontare un problema titanico - sottolinea Caivano - Un coordinamento interregionale è il primo passo per mettere in campo strategie condivise e per richiamare l’attenzione del Governo sulla gravità della situazione".

Il Coordinamento Piccoli Comuni italiani evidenzia che le aree interne, come i Monti Dauni, il Sannio, l'Irpinia e il Vulture Melfese, sono da mesi in una condizione di forte sofferenza, che si ripercuote su cittadini, imprese agricole e interi settori produttivi.

"Il Sud non può più aspettare. È il momento di unire le forze, di far sentire la nostra voce e di pianificare interventi strutturali e risolutivi - conclude Caivano - La convocazione della conferenza non deve essere solo un atto simbolico, ma il primo passo verso una vera politica dell'acqua per il Mezzogiorno".