Cantieri e viabilità nella zona del Crocifisso, intesa sul collegamento in via Montecarlo

TERMOLI. Consegnati lo scorso 15 novembre i lavori del nuovo parcheggio scambiatore nella zona del Crocifisso, la Giunta ha adottato l'atto di indirizzo che disciplina l'accesso all'area, visto il cantiere sulla scuola dell'infanzia comunale di via Montecarlo.

Si rende necessario disporre di adeguati spazi di accesso e manovra per i mezzi operanti sul cantiere, che non consentono, allo stato attuale, il completamento delle opere come da progetto con la realizzazione della strada di accesso al parcheggio lato Via Montecarlo; è necessario, allo stato attuale, garantire la possibilità di accesso ai veicoli al parcheggio in fase di completamento prevedendo l'apertura di un ramo di ingresso su via Martiri della Resistenza che peraltro costituirebbe ulteriore connessione alle principali arterie stradali.

In merito c'è stato un verbale d'intesa tra le due ditte che curano i rispettivi appalti, dove si è stabilito che la Ditta “Costruzioni Petruccelli s.r.l.” realizzerà lavori di pari entità a quelli previsti da progetto consistenti nella realizzazione di un nuovo ramo di ingresso al parcheggio su via Martiri della Resistenza e la Ditta "Occhionero s.r.l." provvederà, a chiusura del proprio cantiere, a completare l'accesso al parcheggio su via Montecarlo come da progetto.