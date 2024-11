Trasporto ferroviario, in audizione il responsabile Rfi sul contratto "Molise"

CAMPOBASSO. Presieduta dal Presidente Roberto Di Pardo (Prima) si sono riunite questa mattina, in modalità congiunta, le Commissioni permanenti Prima e la Terza che hanno provveduto ad audire, nell’ambito dell’indagine conoscitiva che stanno conducendo per conto del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 30, comma 3, dello Statuto regionale, concernente il "Contratto di Servizio per il Trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale 2024-2033, sottoscritto tra Trenitalia spa e Regione Molise", il dottor Fabio Rapuano responsabile di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Campania e Molise.

Al termine dell’indagine le Commissioni riferiranno all’Aula per metterla nelle condizioni, se lo riterrà opportuna, di assumere delle determinazioni.