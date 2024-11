Parcheggi rosa per donne in gravidanza e neo mamme: in città arriveranno 25 stalli

TERMOLI. Promuovere la politica di sostegno alla famiglia anche facilitando gesti e situazioni quotidiane come le soste per le donne incinte e per le mamme di bimbi fino a 2 anni.

Nell’ambito di una generale politica di sostegno alla famiglia e di miglioramento della qualità della vita, l’Amministrazione intende agevolare e sostenere la natalità come valore sociale e, in tale ottica, facilitare la mobilità delle donne in gravidanza e dei neo genitori con interventi concreti di carattere eminentemente pratico, ma di forte ricaduta sulla quotidianità della vita familiare.

Tra le misure a sostegno della genitorialità è prevista la possibilità di riservare appositi spazi per la sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con minori di età non superiore a due anni.

Per questo, la Giunta Balice ha ritenuto opportuno adottare l'indirizzo, riferito ai centri abitati, di riservare spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari, dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale denominato «permesso rosa» individuando, a tale scopo, 25 «stalli rosa» tenendo conto prioritariamente della dislocazione sul territorio di farmacie, studi pediatrici, asili nido e scuole, laboratori di analisi, come riportato nell’allegata planimetria.

Per l’individuazione dei soli spazi riservati ai veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, si provvederà mediante ordinanza ai sensi dell’articolo 7 del Codice della strada.

Ad oggi, non è stato ancora approvato in sede ministeriale il modello ufficiale univoco, giusto come previsto dalla normativa di riferimento, pertanto per poter rilasciare il «permesso rosa» si rende necessario che il Comune approvi un proprio modello che contenga, quantomeno, il pittogramma approvato col decreto ministeriale del 07/04/2022 e gli altri elementi essenziali per individuare i soggetti aventi diritto al rilascio della speciale agevolazione.

Al comando di Polizia locale è stata demandata l’adozione di tutti gli atti necessari, compresa la predisposizione di specifico regolamento che disciplini il rilascio dell’autorizzazione denominata “parcheggio rosa.

Successivamente all’approvazione del Regolamento, sarà adottata l’ordinanza per riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa».