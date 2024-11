Da Gente di Mare al Capodanno in piazza, il cartellone "Natale a Termoli"

La conferenza stampa di presentazione del "Natale 2024 a Termoli"

TERMOLI. Un investimento di circa 52mila euro, comprensivo dei contributi concessi alle associazioni che hanno risposto al bando comunale, per allestire un palinsesto natalizio che nell'edizione 2024 (fino all'Epifania del 2025) propone gradite conferme e alcune novità, su cui spiccano senza dubbio il Termoli Jazz edizione invernale e la rassegna Adriatika.

Momenti di aggregazione pura, come i Mercatini di Natale, la festa di Capodanno in piazza, numerosi eventi e spettacoli di rango culturale, in un'offerta quasi day by day, per accompagnare la comunità nel periodo più magico dell'anno e anche commercialmente significativo.

Seguita in diretta da Termolionline la conferenza stampa in sala consiliare, che ha presentati il cartellone “Natale a Termoli” 2024, presente il vicesindaco e assessore alla Cultura e Turismo Michele Barile, assieme ai dipendenti del settore Cultura, Antonella Occhionero, Giuseppe Savino e Pierluigi Pannacchione, che attraverso l'opera di raccordo con gli organizzatori dei vari eventi ha visto l'amministrazione assemblare almeno cinque settimane di iniziative sul territorio.





“Presentiamo gli eventi di Natale -à ha detto l’assessore Barile -, un cartellone ricco di iniziative rivolto a tutte le fasce di età ma con un occhio di riguardo ai bambini che vivono più da vicino il Natale. Spazia in diversi ambiti e riesce a soddisfare una fascia molto ampia di popolazione. Abbiamo lavorato assiduamente per realizzare tutto ciò e siamo estremamente soddisfatti di quanto andremo a proporre.

Tante le iniziative, da quelle più tradizionali come il Capodanno in piazza, così come i mercatini di Natale che apriranno il cartellone delle festività, la Festa del Cioccolato che a causa di condizioni meteo avverse non si è potuta svolgere prima. Ovviamente, a corredo ci saranno tante altre iniziative come l’accensione dell’albero e delle luminarie previsti per il 6 dicembre e che di fatto daranno il via ai momenti più interessanti che dedicheremo al Natale. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla stesura degli eventi e chi in prima persona attraverso le diverse associazioni sarà impegnato nella realizzazione dei vari eventi”.

Al seguente link è possibile scaricare il cartellone di tutti gli eventi di “Natale a Termoli” 2024.