Si rinsalda il legame tra il basso Molise e l'Albania: in fascia tricolore a Tirana

La parata a Tirana

TIRANA. La delegazione molisana arbëreshe alla Parata di Tirana per la Festa della Bandiera 2024

Oggi, 28 novembre 2024, Tirana è stata il cuore pulsante delle celebrazioni per la Festa della Bandiera, una giornata dedicata all’indipendenza albanese e alle profonde radici culturali delle comunità arbëreshe. L’evento, fortemente voluto dal Comune di Tirana, ha rappresentato un’occasione straordinaria per celebrare lo spirito di unità e appartenenza che lega l’Albania alle sue comunità all’estero.

Tra gli ospiti d’onore, ha partecipato con grande entusiasmo la delegazione molisana arbëreshe, composta da Vincenzo Norante, sindaco di Campomarino; Giorgio Manes, sindaco di Montecilfone Emiliano Plescia, vicesindaco di Ururi e Valentina Flocco, assessore di Portocannone.

Accolta con calore e ospitalità dal sindaco di Tirana, la delegazione molisana ha sottolineato l’importanza di questa celebrazione come momento di connessione tra passato e futuro, valorizzando le radici arbëreshe che uniscono il Molise e l’Albania in una storia comune.

La Festa della Bandiera non è solo un momento di orgoglio nazionale, ma anche una testimonianza di come le radici culturali possano essere un ponte per costruire relazioni più forti tra i popoli.

Durante la giornata, la delegazione molisana ha avuto l’opportunità di condividere esperienze e idee con le autorità albanesi, riaffermando l’impegno comune per promuovere iniziative culturali e sociali che rafforzino i legami tra le comunità arbëreshe e l’Albania.

La Festa della Bandiera 2024 ha così rinnovato lo spirito di unità e amicizia, rendendo onore a una storia di migrazione, identità e appartenenza che continua a vivere nel cuore delle comunità molisane arbëreshe.

