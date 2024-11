"Black Friday Free Parking": soste gratuite nel weekend più atteso dell'autunno

TERMOLI. Inizia oggi il fine settimana più atteso dell'autunno: quello del "Black Friday".

L'ultimo venerdì del mese di novembre diviene un crocevia di offerte commerciali, una spinta ai consumi, anche per acclimatare tutti verso le festività natalizie, di cui è praticamente un prologo.

Offerte che riguardano varie tipologie merceologiche e anche al di là dello stesso venerdì, ormai si punta proprio a promuovere questo periodo, laddove una volta novembre era considerato un periodo di limbo, proprio nell'attesa del "caldo" dicembre.

Un servizio importante è quello ch viene garantito col "Black Friday Free Parking", ormai da alcuni anni introdotto come prassi nella città di Termoli, per agevolare residenti e tutti coloro che arrivano in città per lo shopping.

Oggi e domani, i parcheggi a linea blu saranno gratuiti e si sommeranno a domenica primo dicembre giornata solitamente a parcheggio free.

Una iniziativa voluta di concerto con il Comitato Spontaneo dei Commercianti.