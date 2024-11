«Carenza di personale e carico di lavoro eccessivo in ospedale»

TERMOLI. La segreteria regionale della Fials-Confsal, attraverso Carmine Vasile, segnala formalmente ai vertici di Asrem la carenza di personale nelle unità operative di degenza e dei servizi ospedalieri della Regione Molise.

Iniziativa assunta a seguito dell’ennesima segnalazione «Ricevuta dai propri iscritti riguardo a situazioni di disagio lavorativo vissuto da infermieri, operatori socio sanitari, dietiste, tecnici di radiologia, tecnici di laboratorio, fisioterapisti e di altre figure professionali della sanità presso le unità operative di degenza e dei servizi ospedalieri della Regione Molise.

Il tutto con particolar riferimento all’ospedale San Timoteo di Termoli e rispetto al quale la nota problematica che coinvolge l’intero presidio ma più in particolare le unità di psichiatria, pronto soccorso e la rianimazione nonostante già segnalata non è stata da voi posta a risoluzione. La carenza determina un carico di lavoro eccessivo e non più sostenibile, un incremento notevole di ore lavorate a seguito del ricorso indiscriminato all’istituto della pronta disponibilità e al demansionamento, il tutto a pregiudizio dei Lea e inficiando sulla sicurezza e dei luoghi di lavoro nonché sulle responsabilità e incolumità dei lavoratori. Chiediamo un intervento immediato da parte dell’Azienda Sanitaria acché ponga rimedio alle note problematiche denunciate.

È necessario inoltre prorogare i contratti a tempo determinato in scadenza senza i quali non potrebbe più essere garantita, a parere di scrive, la continuità assistenziale nelle unità operative più carenti».