"Goccia fredda": neve, vento e temporali in arrivo in Molise

MOLISE. Un'ondata di aria fredda, proveniente dalla Russia, raggiungerà l’Italia portando neve e temperature basse. Un ciclone in quota, carico di aria gelida, inizierà a manifestarsi già da oggi, venerdì 29 novembre.

Si prevedono fenomeni intensi, con raffiche di vento forti sulle montagne di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, e fiocchi di neve a partire da circa 500/600 metri di altitudine; in caso di precipitazioni particolarmente forti, non si esclude che la neve possa scendere anche a quote più basse.

La perturbazione sta attraversando il Molise, determinando una giornata all'insegna del maltempo. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge e temporali che colpiranno soprattutto le zone costiere. Nel pomeriggio, le condizioni meteo tenderanno a migliorare, con una graduale attenuazione dei fenomeni e una parziale stabilizzazione del tempo.

Tuttavia, la situazione continuerà a evolversi in serata, con l'arrivo di correnti fredde che porteranno un abbassamento delle temperature nei giorni successivi. Le prime nevicate potrebbero verificarsi già a quote comprese tra i 700 e i 900 metri, interessando le zone montuose della regione.

Questo cambiamento improvviso delle condizioni atmosferiche segna l’arrivo di un clima più freddo e invernale, che richiederà attenzione per le possibili difficoltà legate a fenomeni nevosi e alle basse temperature nelle aree montane.

La perturbazione continuerà a influenzare il tempo anche domenica 1 dicembre: oltre a piogge e temporali, sono previste nevicate sui monti dell'Appennino centro-meridionale, con fiocchi che raggiungeranno quote sempre più alte. Nel frattempo, il Nord rimarrà più ai margini, con cieli sereni o poco nuvolosi, ma con nebbie al mattino nelle pianure.