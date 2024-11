Innovazione della scuola molisana, progetti ed esperienze

TERMOLI. Un’importante occasione di formazione e confronto nel mondo della scuola per esplorare le azioni di ricerca e innovazione già avviate o in programma sul territorio molisano. L’appuntamento, rivolto a dirigenti scolastici e docenti dell’intera regione, è per il prossimo 3 dicembre, dalle 9:00 alle 13:00, nell’Auditorium del Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli (via Corsica, 135).

Il titolo dell’evento è “Il contributo di Indire nel processo di innovazione della scuola molisana” e rappresenta un momento di confronto e disseminazione delle buone pratiche nell’ambito dell’istruzione e della formazione proprio con esperti e relatori dell’Istituto nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca educativa. Un evento formativo patrocinato da INDIRE e dall’Ufficio Scolastico per il Molise. La giornata sarà strutturata in due momenti distinti ma complementari. Il primo slot sarà dedicato a PATHS (A Philosophical Approach to Thinking Skills), un progetto nato dalla collaborazione tra INDIRE e il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Durante questa sessione, i ricercatori di INDIRE illustreranno il percorso progettuale, arricchito dalle testimonianze di alcune scuole molisane che hanno integrato PATHS nel curricolo di Educazione civica. Un momento speciale sarà, poi, dedicato agli studenti, che condivideranno le esperienze didattiche maturate nelle precedenti edizioni del progetto.

Il secondo slot sarà incentrato sul tema dell’innovazione nell’edilizia scolastica, con la presentazione del progetto di ricerca “Architetture Scolastiche” di INDIRE. In particolare, saranno approfonditi i risultati del Manifesto 1+4 Spazi Innovativi, sviluppato anche in relazione alla misura 3.2 del PNRR Piano Scuola 4.0 – Next Generation Classroom e Next Generation Labs. Questa sessione vedrà inoltre la partecipazione dell’Ordine degli Architetti CCP di Campobasso, con cui l’USR Molise ha avviato una significativa collaborazione per promuovere soluzioni innovative negli ambienti scolastici.

“L’evento rappresenta una straordinaria opportunità per rafforzare il dialogo tra istituzioni, scuole, e comunità professionale – afferma la Direttrice dell’USR, Maria Chimisso - La partecipazione di INDIRE, principale stakeholder ministeriale in materia di innovazione didattica, sperimentazione e ricerca, conferisce all’iniziativa un valore aggiunto nel processo di trasformazione della scuola molisana”. L’incontro si colloca all’interno di un quadro di collaborazione definito dalla sottoscrizione di due protocolli d’intesa: PATHS – A Philosophical Approach to Thinking Skills, un’iniziativa volta a sviluppare competenze di pensiero critico e riflessivo, già giunta alla terza annualità in Molise e in linea con il documento ministeriale Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza (2017); Architetture Scolastiche: un progetto che affonda le radici in oltre quindici anni di ricerca INDIRE sull’edilizia scolastica, con l’obiettivo di progettare spazi didattici innovativi e funzionali, in collaborazione con l’Ordine degli Architetti CCP di Campobasso (tra i firmatari del Protocollo).

A tutti i partecipanti all’attività formativa sarà rilasciato un attestato di frequenza.