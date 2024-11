Operazioni di varo a mezzo gru al porto

TERMOLI. A partire dalla giornata di lunedì 2 dicembre, il porto di Termoli sarà teatro di operazioni di varo del M/P Nicolaus, un'importante attività che coinvolgerà l'uso di una gru a cavaliere Cmr Teco Modello B320. Le operazioni, che si svolgeranno nelle ore diurne, riguarderanno lo scalo di alaggio situato nell'intersezione tra i moli nord/est e sud/est del porto.

A seguito delle comunicazioni ricevute dal cantiere navale Italian Vessels, l'autorità portuale ha emesso un'ordinanza per disciplinare l'area coinvolta. In particolare, è stato disposto il divieto di transito, fermata e sosta dei veicoli nell'area portuale interessata dalle operazioni, dalle 8:00 alle 19:00 di lunedì 2 dicembre, con la possibilità di rimozione forzata per i veicoli in sosta non autorizzati.

Inoltre, durante le fasi di sollevamento e varo, la circolazione veicolare nelle zone limitrofe sarà regolata con attenzione. I veicoli dovranno procedere con velocità ridotta, non superiore a 20 km/h, e in caso di presenza di pedoni, la velocità sarà ulteriormente limitata a "passo d'uomo". È vietato l'accesso alla zona delle operazioni a persone e mezzi non addetti ai lavori, per garantire la sicurezza di tutti.

Il personale preposto al varo del M/P Nicolaus è tenuto a rispettare una serie di prescrizioni per garantire la sicurezza e il buon esito delle operazioni. Tra queste, l'uso di dispositivi di protezione individuale, l'adozione di segnalazioni visive e acustiche per la gru, e il rispetto delle norme di sicurezza per evitare danni alle infrastrutture portuali e garantire la protezione della pubblica incolumità.

L'ordinanza stabilisce inoltre che i veicoli e i mezzi di emergenza delle Forze di Polizia e della Capitaneria di Porto saranno esentati dai divieti, ma chiunque non rispetti le disposizioni rischia sanzioni, con multe che potrebbero arrivare fino a pene severe in caso di danni a persone o cose.

L’obiettivo dell'ordinanza è assicurare che le operazioni di varo si svolgano senza compromettere la sicurezza portuale e la viabilità, minimizzando i disagi per gli utenti del porto e i residenti della zona.