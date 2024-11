Al via le domande per il settore dell'apicoltura

CAMPOBASSO. L’Assessorato regionale alle Politiche agricole ed agroalimentari informa che è possibile presentare domanda per accedere ai finanziamenti per quanto concerne gli interventi a favore del settore dell’apicoltura previsti dal Sottoprogramma regionale 2023/2027- Annualità 2025.

La finalità del bando è di incentivare la realizzazione di interventi destinati a favorire lo sviluppo e il miglioramento quali-quantitativo dei prodotti dell’alveare e a sostenere il reddito degli operatori nel rispetto della tutela dell’ambiente e della salute dei consumatori. Gli interventi si attuano nell’intero territorio della Regione Molise.

Sono destinatari gli apicoltori professionisti singoli, associati o riuniti in cooperativa che risultano essere: - in regola con la registrazione in Banca Dati Apistica Nazionale così come previsto dal decreto del 4 dicembre 2009 recante “Disposizioni per l’anagrafe apistica nazionale” e dal decreto dell’11 agosto 2014 recante” Approvazione del Manuale Operativo per la gestione dell’anagrafe apistica nazionale”; - in possesso di partita IVA, iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura con codice ATECO 01.49.30; - in regola con le norme igienico-sanitarie previste per i locali di lavorazione dei prodotti dell’alveare, oppure, in alternativa, che dimostrino di operare in ambienti in regola con le norme igienico-sanitarie vigenti, se nella disponibilità di terzi; - in possesso di fascicolo aziendale validato, con l’indicazione corretta della PEC attiva-, - che detengono e conducono almeno n. 30 alveari.

Si può accedere ai finanziamenti per: Intervento A - Servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio delle migliori prassi, anche tramite la creazione di reti, agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori: Azione A1 Corsi di aggiornamento e di formazione, seminari, convegni; Azione A2 Assistenza tecnica e consulenza; Intervento B - Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali: Azione B1 Lotta a parassiti e malattie, acquisto e distribuzione di prodotti veterinari; Azione B2 Prevenzione avversità; Azione B3 Ripopolamento patrimonio apistico; AzioneB4 Razionalizzazione della transumanzaacquisto di arnie, di attrezzature e materiali vari per l’esercizio del nomadismo; Azione B5 Acquisto attrezzature e sistemi di gestione; Intervento F - Promozione, comunicazione e commercializzazione, comprese azioni di monitoraggio del mercato e attività volte in particolare a sensibilizzare maggiormente i consumatori sulla qualità dei prodotti dell’apicoltura: Azione F1 – Attività di formazione e informazione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori.

Le domande di aiuto, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della documentazione necessaria, dovranno essere presentate, attraverso il portale Sian “Nuova Gestione Domande Miele per Beneficiario” seguendo le indicazioni del “ManualeUtente Gestione Miele - Domande Miele per Beneficiari” reperibile nell’area libera sezione“Utilità > Download > Download documentazione > Manuali” al seguente link: https://www.sian.it/downloadpub/zfadlx010?id=482991. È possibile assegnare una o più deleghe da parte del Rappresentante legale ad un utente qualificato delegato, caricando nella sezione relativa gli allegati indicati.

L’Utente qualificato, in questo caso, è un delegato in possesso di SPID, CIE o CNS, per accedere al portale SIAN.