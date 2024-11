Il Consiglio regionale si riunisce in "remoto" e approva documenti di bilancio

CAMPOBASSO. Presieduto dal presidente Quintino Pallante si è riunito nella mattinata in modalità telematica il Consiglio regionale.

L’assemblea ha provveduto ad esaminare ed approvare i vari punti iscritti all’ordine del giorno:

Proposta di legge regionale n. 39, di iniziativa dei Consiglieri Niro, Sabusco, Passarelli, Di Pardo, Cofelice, Roberti, D’Egidio, Cefaratti, Cavaliere, Pallante e Di Baggio, concernente: «Revoca delle deliberazioni legislative n. 14 del 5 marzo 2024, ad oggetto “Proposta di legge regionale n. 10, di modifica statutaria, concernente “Modifiche alla legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise)”. Approvazione con prima deliberazione” e n. 42 del 24 luglio 2024, avente ad oggetto: “Legge regionale concernente “Modifiche della legge regionale 18 aprile 2014, n. 10 (Statuto della Regione Molise”. Seconda deliberazione. Approvazione”» [Approvazione in prima lettura con deliberazione n. 52 del 27.09.2024]. La proposta di legge è stata approvata in seconda lettura con voto unanime.

Variazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 del Consiglio regionale approvato con delibera del Consiglio n. 31 del 26 aprile 2024[DUP n. 42/2024]. Dopo la relazione della vicepresidente Stefania Passarelli, il Consiglio ha approvato l’atto a maggioranza (12 favorevoli e 7 contrari).

Proposta di legge regionale n. 47, di iniziativa della Giunta regionale, recante "Riconoscimento della legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. e) del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, per il pagamento di un indennizzo per attività professionale resa da avvocato del libero foro per la rappresentanza e difesa della Regione Molise nei procedimenti innanzi a: Tribunale di Campobasso r.g. n. 1149/1993, sent. 23 giugno 2000, n. 327; Corte d’appello di Campobasso r.g. 1/2001, sentenza 23 agosto 2005, n. 222; Tribunale di Campobasso r.g. 1154/1993, sentenza (parziale) 10 maggio 2001, n. 298 e sentenza (definitiva) 16 gennaio 2003, n. 22; Tribunale di Campobasso r.g. 1187/1993, sentenza 18 aprile 2002, n. 224; Tribunale di Campobasso r.g. 1153/1993, sentenza 15 aprile 2002, n. 217". Dopo la relazione del Presidente della Prima Commissione, Roberto Di Pardo, l’iniziativa legislativa è stata approvata a maggioranza (11 favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti).

Proposta di legge regionale n. 49, di iniziativa della Giunta regionale, concernente "Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 2022". Dopo il respingimento da parte dell’Aula di una pregiudiziale del Consigliere Romano, il Presidente della Prima Commissione Roberto Di Pardo, ha svolto la relazione illustrativa ha licenziato l’argomento, alla quale sono seguiti gli interventi per dichiarazione di voto dei Consiglieri Fanelli, Romano, Greco dell’Assessore Cefaratti. L’atto legislativo è stato approvato a maggioranza (11 favorevoli, 7 contrari).