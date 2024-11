Termolesi brava gente: 90 anni di storia con Pasquale Barone

Termolesi Brava Gente: l'incontro con Pasquale Barone nel borgo antico

TERMOLI. Nuovo appuntamento con Termolesi Brava Gente. Oggi incontriamo un personaggio davvero speciale: Pasquale Barone. A febbraio scorso ha festeggiato i suoi 90 anni, ma chi lo conosce e ci parla direbbe che ne dimostra davvero meno.

Pasquale, muratore specializzato di professione, appartiene a una famiglia molto conosciuta a Termoli. È il penultimo di ben 18 figli che suo padre, Peppino Barone, ebbe da due matrimoni. È sposato con Lucia Marinaro, un altro personaggio iconico della città, nota per il suo impegno nella conservazione di tradizioni, usi e costumi della termolesità.

Proprio quest’estate, Pasquale è diventato un vero fenomeno sui social! Tutto è nato grazie a un reel pubblicato su Facebook, TikTok e Instagram che lo ritraeva in spiaggia, con tanto di paglietta in testa, canottiera, telo mare sulla spalla e ciabatte ai piedi. Avvicinandolo per scherzo, gli abbiamo detto in inglese: “Sorry, Mister… Tourist?”Con una prontezza disarmante, Pasquale ci ha risposto nel suo inconfondibile dialetto termolese:

“No, ghi mo me ne vaje abbasce a Marine!” (traducibile come: “No, ora me ne vado giù al mare!”).Sentendo “tourist”, infatti, Pasquale aveva frainteso il termine pensando al dialetto, interpretandolo come “Tu resti?” La sua risposta ci ha fatto ridere fino alle lacrime! Con il suo permesso, abbiamo caricato il video su TikTok, e in pochissimo tempo Pasquale è diventato virale. Ancora oggi, a distanza di tre mesi, mi chiedono notizie di lui.

Pasquale, uomo di infinita simpatia, si gode con ironia questa inaspettata popolarità social. Ride di gusto e continua a dispensare allegria a chiunque lo incontri. È davvero un personaggio positivo e solare, capace di rasserenarci con la sua filosofia di vita.

Il suo motto preferito è:“La vita è bella e vale la pena viverla alla grande, anche se non hai nulla.

”Più personaggi così, autentici e spontanei, è difficile trovarne. Termolesi brava gente, Pasquale è un esempio perfetto! E voi? Restate? Non ve ne andate!