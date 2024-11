A Guglionesi la raccolta firme contro i rincari delle bollette dell'acqua

GUGLIONESI. Il Molise, una regione un tempo considerata ricca di risorse idriche, capace di fornire acqua a territori ben più vasti come la Puglia e la Campania, sta vivendo una grave crisi idrica. Nonostante un autunno non particolarmente siccitoso, le sorgenti del Matese hanno visto un calo drastico del loro flusso, ben al di sotto degli standard abituali. Questo fenomeno, che ha colpito in particolare il capoluogo, sta interessando anche altri comuni del basso Molise, dove Molise Acque ha imposto una riduzione preventiva dell’approvvigionamento idrico del 15%.

Negli ultimi mesi, i disagi si sono intensificati, come dimostrano gli avvisi emessi dalla Grim, che segnalano problemi anche in alcuni centri costieri. Gli invasi, infatti, non riescono a riempirsi adeguatamente, forse a causa di limiti strutturali ormai evidenti, e le precipitazioni che arrivano sono troppo violente, causando più danni che benefici. A fronte di questa situazione, i cittadini si trovano a fronteggiare non solo una gestione inefficace delle risorse, ma anche un aumento insostenibile delle bollette.

A causa della continua crisi idrica che sta interessando la nostra regione, la gestione delle risorse idriche è diventata una questione sempre più urgente. Oltre alla scarsità d'acqua, i cittadini molisani si trovano a dover affrontare anche il problema dei frequenti disservizi legati alla sospensione del flusso idrico che crea disagi nelle attività quotidiane. A questo si aggiungono i rincari delle bollette, che stanno gravando pesantemente sui bilanci delle famiglie.

Per questo motivo, il Gruppo Guglionesi Progressista, composto dai partiti e dalle associazioni di centro-sinistra, promuove una raccolta firme per chiedere un intervento urgente per contrastare questi aumenti ingiustificati e risolvere le problematiche legate alla gestione del servizio idrico.

L’iniziativa si terrà domani, 1° dicembre, con i seguenti orari:

Mattina: dalle ore 10:30 alle ore 12:30

Pomeriggio: dalle ore 17:00 alle ore 18:30

La raccolta firme si svolgerà in piazza, ma in caso di maltempo si terrà presso la sede del Circolo Pd.

I cittadini sono invitati a partecipare.