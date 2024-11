«Medici, infermieri e personale sanitario meritano il nostro grazie, ma anche un sostegno vero»

TERMOLI. Di messaggi di ringraziamento a medici e personale sanitario ne giungono, per fortuna, con riferimento all’ospedale San Timoteo di Termoli, naturalmente.

Più raramente, accade che ci si mettano volto e nome, anche per motivi di riservatezza. E’ chiaro, quando le testimonianze sono “riconoscibili” ai nostri lettori e alla comunità locale, non solo a noi che li riceviamo, hanno una presa maggiore. Come nel caso della famiglia Orlando, con Tina e suo papà Fortunato, che con orgoglio evidenzia la sua età, 91 anni e 5 mesi. In un'epoca in cui a fare notizia sono le aggressioni che avvengono in ogni parte d'Italia, una pillola di civiltà

Tina è una nostra lettrice affezionata, non è nuova a mettere in evidenza vicende del territorio, nell’estate scorsa, ad esempio, ha battagliato sulla gratuità della navetta mare, contribuendo a risolvere l’inghippo che si era venuto a creare a inizio estate.

Stavolta, però, non ci sono recriminazioni, ma solo elogi e ringraziamenti e noi siamo lieti nel testimoniare il rapporto di fiducia che si consolida tra il presidio di viale San Francesco e gli utenti della sanità pubblica. Tra gli elementi cardine della nostra mission editoriale, a partire dal Punto nascita per arrivare all’Emodinamica e a tutti i reparti e servizi, ci siamo sempre spesi e continueremo a farlo per la salvaguardia e il potenziamento dell’ospedale di Termoli.

«Mio padre Fortunato è stato ricoverato da più di un mese, prima in emergenza, all’Utic, quindi in Chirurgia e ora è ricoverato in Medicina interna. A nome suo e dell’intera famiglia, tengo a ringraziare In primis tutti i medici, gli infermieri, le caposala e tutto il personale sanitario. Tutti loro, nonostante la carenza di personale che si registra nei vari reparti, svolgono il loro lavoro con professionalità e rispetto, ne sono testimone. Lo fanno garantendo un trattamento verso tutti i pazienti, senza distinzione di età, col sorriso sulle labbra, corrono per i corridoi come se avessero i pattini sotto i piedi, questo fa onore al nostro San Timoteo di Termoli, un messaggio rivolto anche alle amministrazioni e alle istituzioni politiche, diamo una mano a queste persone che svolgono con tanta fatica il loro lavoro. Con questo messaggio si intende valorizzarne l’operato, stimolando a rafforzare il nostro ospedale, punto di riferimento di tutto il basso Molise».

Un messaggio di buona sanità, a cui ricolleghiamo l’esigenza di mettere sempre più coloro che curano la nostra salute nei momenti più delicati in condizione di farlo al meglio delle potenzialità che indubbiamente ci sono, solo così il San Timoteo tornerà a essere attrattivo come un tempo.