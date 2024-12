«Aggressioni a utenza e conducenti Gtm a Termoli»

TERMOLI. «Aggressioni a utenza e conducenti Gtm a Termoli».

E' quanto ha messo nero su bianco il coordinatore regionale di UilTrasporti, Stefano Marinelli, dopo alcuni episodi accaduti negli ultimi giorni, inviando una nota formale al sindaco, all'assessore ai Trasporti e al prefetto.

«Con la presente comunicazione, rileviamo ripetute aggressioni nei confronti del personale viaggiante di Gtm srl, verificatisi in particolare nell'ultimo periodo. Nello specifico, ci riferiamo all’aggressione fisica subita da un utente e all’insulto verbale rivolto a un conducente durante il suo turno lavorativo nel pomeriggio del 27 novembre 2024, in Piazza Garibaldi a Termoli, e all’aggressione verbale che si è verificata nel pomeriggio del 29 novembre 2024 in contrada Difesa Grande. In entrambi i casi, è stato imprescindibile l’intervento delle forze dell’ordine.

Considerata la questione, purtroppo, sempre più diffusa anche a livello nazionale, delle violenze nei confronti degli operatori del Trasporto pubblico locale, riteniamo sia indispensabile una maggiore sorveglianza al fine di contenere gli episodi appena menzionati e proteggere sia gli utenti che gli operatori che, quotidianamente, svolgono la loro professione con impegno e puntualità in un territorio che, per fortuna, fino ad oggi, non era soggetto a tali soprusi.

Apprezzando sin d’ora l’attenzione su questo tema, siamo a disposizione per qualsiasi incontro o dialogo per approfondire le questioni in oggetto e sostenere eventuali iniziative a tutela dei lavoratori e degli utenti».