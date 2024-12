L'ammissione agli Ordini Sacri del seminarista Marco Greco

MONTENERO DI BISACCIA. In occasione della prima domenica di Avvento con grande gioia la diocesi di Termoli-Larino e l'Almo Collegio Capranica annunciano che domenica 5 gennaio 2025, alle 18, nella chiesa di San Matteo Apostolo di Montenero di Bisaccia, avrà luogo la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca, con il rito di ammissione tra i candidati agli Ordini Sacri del Diaconato e del Presbiterato del seminarista Marco Greco.

In comunione di preghiera e con un sentimento di gratitudine al Signore Gesù Cristo per il dono della vocazione, siamo chiamati ad accompagnare Marco, giovane di 26 anni originario di Montenero, lungo il cammino verso il sacerdozio ministeriale ricordando le parole che verranno pronunciate dal vescovo nel giorno dell'Ammissione: “Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento”.

Tutta la comunità diocesana è invitata a partecipare alla celebrazione per condividere insieme questo momento di grande grazia del nuovo anno giubilare.