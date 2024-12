Inaugurata l'isola ecologica a Portocannone

PORTOCANNONE. "E’ un'emozione che porta con sé tanta soddisfazione quella di inaugurare una struttura che è stata ideata e realizzata!".

Con queste parole, il sindaco di Portocannone, Francesco Gallo, ha commentato l'inaugurazione della nuova isola ecologica.

"Un grazie a tutti i coloro che hanno avuto un ruolo in quest’opera! Questa foto poi ha un valore più grande, il valore di un gruppo che opera unito e in sinergia per tutto ciò che si sta facendo a beneficio della comunità, a dimostrazione che gli idealisti in solitaria non ci toccano minimamente!"