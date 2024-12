Trasferta campobassana per il comitato "Più alberi" di Termoli

CAMPOBASSO. Una graditissima "invasione di campo" questa mattina da parte degli amici del comitato termolese “Più Alberi”, uno straordinario gruppo spontaneo di cittadini volontari che da anni si occupa di promuovere eventi ed attività per curare ed incrementare il patrimonio arboreo della città di Termoli.

Temporaneamente impossibilitati ad operare nella loro città per intoppi burocratici, hanno accolto volentieri l'invito del Comune di Campobasso per una giornata di volontariato finalizzata alla messa a dimora di nuovi arbusti presso il parco di via Lombardia/via Liguria.

Ben 15 nuovi alberi (aceri, lecci, ulivi, frassini, ippocastani, carpini), tutte specie autoctone provenienti dai vivai forestali regionali, sono stati piantati per incrementare la già ricca dotazione arborea dell'area verde, che oggi conta circa 60 giovani alberi.

Arbusti destinati a diventare un importante bosco urbano a beneficio del quartiere e dell'intera città.

“Il più sincero ringraziamento, da parte dell'intera città di Campobasso – dice l’assessore Simone Cretella – va agli amici volontari del comitato ‘Più Alberi’ per la meritoria iniziativa, certamente capace di lasciare un segno tangibile sul nostro territorio, ma anche di trasmettere un esempio concreto di impegno civico per la salvaguardia dei beni comuni, mai come in questo caso capace di travalicare ogni confine territoriale”.

Galleria fotografica