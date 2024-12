"Femminicidio e Aids: non banalizziamo i drammi"

MONTECILFONE. "Femminicidio e Aids: non banalizziamo i drammi". L'esponente di minoranza, Candida Stellato, fa da contrappunto all'iniziativa dell'amministrazione comunale di Montecilfone, che ha organizzato un incontro su questi temi.

«In qualità di consigliera di opposizione, rispondendo anche alle sollecitazioni giunte da più parti, sento il dovere di esprimere il mio sconcerto e il mio dissenso nei confronti del titolo del convegno "Femminicidio e Aids, due facce della stessa medaglia", organizzato dall’amministrazione comunale per il prossimo 6 dicembre ed inserito nel cartellone degli eventi natalizi.

Le due tematiche affrontate, pur essendo entrambe di estrema gravità e meritevoli di attenzione, sono profondamente diverse per natura, cause e implicazioni.

Accostarle come "due facce della stessa medaglia" risulta non solo fuorviante, ma rischia di banalizzare la complessità di entrambe le problematiche.

Il femminicidio è un fenomeno legato alla violenza di genere e alle radicate disuguaglianze sociali e culturali, mentre l’Aids è una patologia con implicazioni sanitarie, sociali e spesso stigmatizzanti, che richiede approcci informati e scientifici.

Ancora più discutibile è la scelta di inserire questo evento in un contesto natalizio, che dovrebbe essere dedicato a momenti di condivisione, riflessione e celebrazione.

Collocare un convegno con un titolo così controverso in questo contesto sembra mancare di sensibilità e rispetto sia verso le vittime di femminicidio sia verso le persone che convivono con l’HIV o l’Aids.

Ritengo fondamentale che si promuovano iniziative volte a sensibilizzare la comunità su temi di rilevanza sociale, ma è altrettanto necessario che questi eventi siano organizzati con serietà, coerenza e rispetto per le persone coinvolte.

Mi auguro che l’Amministrazione comunale rifletta su questa scelta e consideri la possibilità di rivedere il titolo e la collocazione del convegno, per garantire un’adeguata trattazione delle tematiche proposte e una comunicazione rispettosa e chiara nei confronti della cittadinanza. Resto, come sempre, a disposizione per un confronto costruttivo soprattutto su queste importanti tematiche».