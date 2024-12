Primi disagi sul trasporto pubblico, «L'autobus non si è fermato, pendolari lasciati a piedi»

TERMOLI. Braccio di ferro sul trasporto pubblico molisano e a farne le spese sono gli utenti, specie pendolari, che devono raggiungere luoghi di studio e di lavoro.

Da oggi, il personale delle autolinee aderenti alle sigle sindacali che hanno posto il tema delle fermate non in sicurezza su statale 87 e Bifernina, garantisce di fermarsi solo dove ci sono le condizioni a tutela degli utenti.

«I lavoratori hanno confermato l'intenzione di fermarsi solo nelle fermate a norma, come quelle a Bivio Morrone, Bivio Lupara e Scalo Portocannone, fino a quando non verranno adottate soluzioni concrete», poi è previsto il presidio davanti la sede della Regione. «La protesta arriva dopo ripetute violazioni delle normative contrattuali e legali, e una persistente carenza nelle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e nelle fermate del servizio pubblico. I sindacati chiedono un intervento immediato delle istituzioni per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti dei lavoratori e degli utenti del Tpl in Molise».

Ebbene, nonostante l'autolinea Sati, concessionaria della tratta Termoli-Campobasso, abbia paventato provvedimenti disciplinari, viaggiatori sono rimasti a piedi, nel caso di specie, che andiamo a rappresentare, al bivio di Guardialfiera.

«Non è un buon inizio di settimana per i pendolari che questa mattina non sono riusciti ad andare a lavoro e a scuola perché i pullman non si sono fermati sulla Bifernina. Alzando questo muro duro ci rimettiamo solo noi cittadini perché ci viene tolto un diritto al lavoro e ai ragazzi un diritto allo studio - ci racconta una mamma - come dovranno i nostri figli raggiungere, in questo caso, Campobasso per andare a scuola?

E voglio aggiungere che i ragazzi avevano già fatto l'abbonamento del mese di dicembre, se queste erano le direttive, mi rivolgo nello specifico alla società Sati, perché avete fatto ugualmente gli abbonamenti? Bisogna intervenire con urgenza, mi rivolgo ai Comuni e a tutti gli organi competenti. Mio figlio mi ha chiamato e come noi sono dovuti intervenire alcuni genitori con le macchine per trasportare i ragazzi a scuola».