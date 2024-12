Sicurezza del territorio, incontro a Montenero di Bisaccia con l'Arma dei Carabinieri

MONTENERO DI BISACCIA. La sindaca Simona Contucci, in accordo con il comando compagnia dei Carabinieri di Termoli e con il comando stazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia, ha organizzato per venerdì prossimo, 6 dicembre, alle ore 17.30, un incontro pubblico presso la sala consiliare in Piazza della Libertà, per affrontare le tematiche legate alla sicurezza sul territorio.

All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, la stessa prima cittadina di Montenero, il comandante della compagnia dei Carabinieri di Termoli, maggiore Alessandro Vergine, e il comandante della stazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia, maresciallo capo Armando Salvatore.