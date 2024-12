Pianificato l'intervento da quasi 15 milioni su piazza Sant'Antonio-Pozzo Dolce

TERMOLI. Poco più di 69 milioni di euro di interventi previsti in 3 anni, questo il compendio del piano triennale dei Lavori pubblici, approvato dall’amministrazione comunale di Termoli nell’ultima seduta di Giunta.

Ieri, abbiamo trattato della programmazione relativa a via Corsica e via Vespucci.

Un altro intervento molto importante si annuncia quello che impegnerebbe quasi un quarto delle risorse, di cui poco meno di 10 milioni di euro come impegno di un privato (e 5 dei fondi pubblici già stanziati a livello ministeriale), per la zona che dal centro si ricollega al lungomare Nord. Progetto di rigenerazione, volto a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, mirato alla riqualificazione urbana, nell’area di Pozzo Dolce e piazza Sant'Antonio, recupero dell'area degradata e delle rispettive pertinenze.

Si tratterà del vero banco di prova della nuova amministrazione, perché varrà a raggiungere un duplice scopo, in primis sottrarre dal degrado una porzione della città così strategica, dall’altro versante, fornire servizi di parcheggio che al momento mancano e che rappresentano davvero un vulnus e un freno a mano tirato per le potenzialità di sviluppo turistico e commerciale di Termoli.

Sono 20 anni che se ne parla, più progetti abortiti, per diversi motivi, ma ora la città e la comunità chiedono che non si rimandi più, anche perché ci sono anche finanziamenti destinati che si potrebbero perdere.

Nella programmazione triennale l’intervento iniziale del primo anno vede l’allocazione dei 5 milioni di risorse pubbliche, nel secondo – 2026 – quelle private, per cui secondo il crono-programma, due sono gli esercizi in cui l’opera sarebbe realizzata.

Resta sullo sfondo la scelta di come uscire dalla strettoia che si è manifestata a livello amministrativo, dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha riabilitato il project financing ammarato nel 2019 dal Tar Molise, che riguardava proprio il centro storico, per la gran parte compreso in questa nuova pianificazione.