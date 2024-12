«Dal regime fascista alle Commissioni antimafia, Stato e criminalità organizzata

CAMPOBASSO. Convegno Unimol “Destra radicale, concezione dello Stato e criminalità organizzata. Dal regime fascista alle Commissioni antimafia”.

Giovedì 5 e venerdì 6 dicembre, a Campobasso presso l’Aula Magna del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise in Via Manzoni, si svolgerà il Convegno dal titolo “Destra radicale, concezione dello Stato e criminalità organizzata. Dal regime fascista alle Commissioni antimafia”. L’evento è organizzato dai professori Giovanni Cerchia e Giuseppe Iglieri nell’ambito del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (Prin Pnrr 2022) “Nazione in armi. Progetti statuali, istituzioni pubbliche e violenza politica nel Mezzogiorno moderno e contemporaneo”.

Il seminario di studi, incentrato sull’interpretazioni del nesso tra violenza e politica in Italia durante lungo il Novecento, vedrà gli indirizzi di saluto da parte del Magnifico Rettore e la partecipazione di numerosi relatori, tra i massimi studiosi dei principali fenomeni storici legati al tema centrale del convegno.

Nel pomeriggio del 5 dicembre inoltre, dalle ore 15.30, si terrà una tavola rotonda durante la quale verrà presentato l’ultima opera di Isaia Sales dal titolo “Storia delle camorre. Passato e presente”.

Il convegno, i cui lavori sono aperti al pubblico esterno, si presta quale interessante occasione di approfondimento e confronto rispetto ad alcuni dei più significativi e, talvolta, controversi nodi del patrimonio storico del nostro Paese.