"Natale d'Amare", il cartellone "invernale" a Campomarino

CAMPOMARINO. Un calendario ricco di eventi che animeranno Campomarino per tutto il mese di dicembre e fino al 6 gennaio.

Le manifestazioni del programma "Natale d'Amare", organizzato dall'amministrazione Comunale di Campomarino, dall'Assessore alla Cultura Rossella Panarese dal Delegato al Turismo Francesco Colitti e dall'Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali, coinvolgeranno residenti e turisti con eventi e spettacoli dedicati a intrattenimento, cultura, musica, arte e enogastronomia. Oltre un mese di eventi pensati per rendere piacevoli le festività e per rilanciare Campomarino attraverso iniziative importanti.

Il calendario è stato presentato questa mattina a Palazzo Norante alla presenza delle associazioni e di tutti gli enti che hanno contribuito alla realizzazione della programmazione natalizia.

Il sindaco Vincenzo Norante e il delegato al Turismo Francesco Colitti, affiancati dal presidente dell'Istituzione Marco Altobello e dal Direttore Ilaria Massariello hanno spiegato nel dettaglio la programmazione, sottolineando l'importante lavoro svolto e la volontà di valorizzare al meglio le potenzialità del territorio.

Fondamentale è stato il coinvolgimento delle associazioni e delle attività locali, un aspetto che consente di coinvolgere l'intera cittadinanza e di predisporre un programma ricco di eventi.

Tra le date più attese, quella dell'8 dicembre che rappresenterà l'inizio ufficiale dei festeggiamenti con l'accensione dell'albero di Natale in piazza Vittorio Veneto e l'allestimento dell'albero in piazza Madonna Grande, in concomitanza con una serie di spettacoli e con l'apertura della mostra "I Presepi del Borgo" giunta alla 21° edizione e curata dall'associazione Borgo Antico.

Grande attesa, tra gli altri, per una degli eventi di punta che si ripropone anche quest'anno: "Il Borgo del Gusto - Winter Edition" in programma il 21 dicembre un evento volto a promuovere le tipicità locali, il vino e le peculiarità enogastronomiche del territorio nello scenografico contesto natalizio del borgo antico e di Largo Santa Maria a Mare.

Il 28 dicembre torna a Palazzo Norante "Spirito di Natale" l'evento esclusivo che l'Istituzione Cultura organizza in collaborazione con il celebre Bartwnde Charles Flamminio, mentre saranno diversi gli eventi dedicati alla musica, con i concerti di Natale tra cui spicca il concerto Gospel in programma il 29 dicembre presso la Chiesa Santo Spirito.

Per la prima volta, inoltre, si festeggerà il Capodanno in piazza con il grande concerto del 31 dicembre che dalle 22 si svolgerà in Largo Santa Maria a Mare.

Un Natale all'insegna dell'intrattenimento dunque ma soprattutto nel segno della solidarietà. Sono diverse infatti le iniziative che promuovono raccolte fondi per la piccola Emma, in particolar modo il 14 novembre la Education School "L'arca di Noè" organizza l'evento "Una Staminale per Emma" a supporto di una raccolta fondi che sarà utile alla bambina e ai suoi genitori per affrontare più serenamente le spese previste dalla cura sperimentale che la piccola Emma dovrà affrontare all'estero.

Per restare aggiornati sugli eventi in programma è possibile scaricare e consultare l'App "Vivi Campomarino" dalla quale ogni giorno saranno condivisione aggiornamenti.