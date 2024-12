Viaggiatori lasciati a piedi, «Quello che è successo oggi ha dell’incredibile»

TERMOLI. Pendolari e viaggiatori nelle fermate considerate "insicure" e arriva la polemica politica sul trasporto pubblico.

«Quello che è successo oggi ha dell’incredibile. Gli autobus della Sati hanno, di fatto, lasciato a piedi sulla Bifernina decine di studenti e pendolari diretti a Campobasso. Come si è arrivati a tanto?

Chiaro, gli autisti non se la sentono più di rischiare e di mettere a repentaglio l'incolumità dei cittadini molisani fermando l’autobus in aree che non sono idonee alla sosta.

Da tempo i pendolari chiedono garanzia di sicurezza per alcune fermate che risultano poco illuminate e mal segnalate ma fino ad oggi la Sati, che ha la concessione regionale di tutte le fermate del trasporto extraurbano, non ha fatto nulla per andare incontro alle esigenze dei pendolari.

Ed oggi, al danno si somma la beffa con gli utenti lasciati sul margine della strada.

Questa mattina, insieme alle colleghe consigliere Alessandra Salvatore e Micaela Fanelli abbiamo depositato immediatamente un’interpellanza rivolta al presidente del Consiglio Quintino Pallante e al presidente Francesco Roberti affinché riferiscano su questa gravissima mancanza e su come intendono procedere per garantire continuità al servizio di trasporto pubblico extraurbano».